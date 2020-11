Inés Sainz inaugura bar con temática deportiva

Inés Sainz inauguró su nuevo negocio en Zapopan, Jalisco. Se trata de un Restaurante – Bar con temática deportiva y una amplia memorabilia con destacadas entrevistas de la conductora de TV Azteca.

El lugar que lleva por nombre Bardô, cuenta con jerseys firmados por estrellas como Kobe Bryant (QEPD), Tom Brady, Cristiano Ronaldo, entre otros.

La curioso de los cuadros que se muestran en las paredes, es que cuentan con un código QR, para que los asistentes puedan escanearlo y ver la entrevista y un poco de anécdota narrada por ella misma.

El lugar abre de lunes a sábado en un horario de 9 am a 11:30 pm y los domingos de 9:00 am a 10:30 pm. Se encuentra situado en Paseo Andrés No. 5278, Col. Puerta de Hierro, Zapopan 45116.