Hugo Sánchez: Ya no me ilusiona volver a dirigir

Desde el 2012, Hugo Sánchez no ha vuelto a los banquillos. Ha dejado de dirigir.

Después de que el Almería perdiera 2-1 ante el Espanyol de Barcelona, en 2009, el mexicano parecía quedarse sin regresar, pero en 2012 fue llamado por el Pachuca. Tras su aventura por los Tuzos, no lo ha hecho de nuevo.

Han pasado ya 10 años desde la última aventura de Hugo como entrenador, y la realidad es que por ahora no, “no me ilusiona volver a los banquillos, aunque estoy preparado si es que llega una buena oferta”.



Hugo Sánchez hizo historia en su corta carrera como técnico. Inició en el 2000 con los Pumas, a los que hizo bicampeones en el 2004, los primeros en torneos cortos. Después dirigió a Necaxa, Pachuca, hasta que tomó a la Selección Mexicana.

Con el Tricolor fue subcampeón de la Copa Oro del 2007 y tercer lugar de la Copa América de Venezuela en el mismo año.

Al no clasificar a los Juegos Olímpico de Pekín, fue destituido, para después tomar el Almería en la Liga de España.

Hoy, en su faceta de comentarista y cabeza de su nuevo show “Hugo Sánchez Presenta”, acepta que no está muy ilusionado por volver a las canchas a dirigir.

“Lo de la dirección técnica no es lo que está en mis prioridades por ahora. La ilusión no es la misma por ahora”, dijo para EL UNIVERSAL Deportes.



Ha tenido ofertas para regresar, “la última de Cruz Azul, todos supieron de esa. La directiva de Cruz Azul me ofreció el equipo antes que a Juan Reynoso, pero por una u otra causa, no se dio; en verdad me ilusionaba, porque Cruz Azul era un equipo grande, pero ahora…”.

No es que esté cerrado, “pero en verdad tiene que ser un proyecto muy bueno, muy serio para hacer que me mueva de donde estoy, porque lo que hago ahora me gusta mucho”.

Hugo Sánchez será anfitrión de “Hugo Sánchez Presenta”, un programa de entrevistas en donde el exdelantero del Real Madrid y la Selección Mexicana, entrevistará a figuras del deporte, el espectáculo y más.

