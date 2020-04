Hugo Sánchez: No contemplo dirigir al Barcelona

Hugo Sánchez no se rinde, el extécnico de los Pumas lo tiene muy claro: quiere dirigir al Real Madrid. El histórico futbolista mexicano reiteró su deseo por llegar al banquillo merengue.

Sánchez Márquez fue consciente y afirmó que en la actualidad el cuadro blanco está bien dirigido por el francés Zinedine Zidane, pero eso no le resta a su deseo de llegar un día al Santiago Bernabéu.

“Sí, ya hablé con el presidente de forma directa y me dio ilusión y gusto saber que no me cerró la puerta. Está abierta la puerta de la posibilidad y me dijo que espera que el destino nos vuelva a unir nuevamente”, señaló Hugo.

Señaló que está en la disposición también de dirigir cualquier club español para ser visto y llamar más la atención del Real Madrid, con excepción del acérrimo rival FC Barcelona.

“Sí, podría ser (dirigir a otro equipo). Obviamente que dentro de esos equipos no contemplo la idea de que sea Barcelona. Si hay un equipo español que no sea el Real Madrid que me pueda servir de trampolín para mostrar mis virtudes como director técnico, estaría dispuesto”, aseveró.