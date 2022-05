Hugo Sánchez anhela a un técnico nacional para la Selección Mexicana

Hugo Sánchez espera que a la Selección Mexicana le vaya muy bien en la Copa del Mundo Qatar 2022. Pero también desea que, en un futuro no muy lejano, cuando Gerardo Martino deje el cargo, si es que sucede de esa manera, el próximo técnico nacional sea mexicano. “Porque así debe ser, porque es la Selección de México”, meciona el Pentapichichi.

En declaraciones para El UNIVERSAL Deportes, Hugo aclara que no es que esté en contra de la estancia del Tata en el Tricolor, “simplemente pienso que el entrenador de una Selección Nacional debe ser del país. No tengo nada contra el actual, pero espero que los directivos vean esto, porque es su responsabilidad haberlo traído; a mí no me gusta que sea de fuera quien ocupe un puesto tan trascendental en nuestro país, como es ese”.



Sánchez ya tuvo su oportunidad de dirigir al Tricolor. El exdelantero del Real Madrid estuvo al frente del equipo mexicano del 7 de febrero de 2007 al 31 de marzo de 2008, cuando fue despedido por no clasificar a la Sub-23 a los Juegos Oímpicos de Beijing, China, en ese mismo año.

Pero espera que la Selección tenga una muy buena actuación en la Copa del Mundo de Qatar: “Somos los favoritos del Grupo [el C], junto con Argentina [el sector lo completan Polonia y Arabia Saudita]. Podemos avanzar, ojalá que no nos encontremos en la siguiente ronda con uno de los candidatos, como Francia”.

Para eso, el combinado nacional ”debe tener buenos rivales en su preparación, que se encuentren buenos equipos a los cuales enfrentarse para que el técnico sepa qué debe hacer y qué no. Es importante la preparación previo a una Copa del Mundo. Así veremos en qué nivel estamos”.

Puedes leer: "Boxeadora mexicana está en coma inducido tras ser noqueada"

Hugo asegura que el futbol mexicano (la Liga MX y la Selección Nacional) está creciendo, pero no a la velocidad que se quisiera, y eso ha provocado que los rivales del área “nos comiencen a alcanzar”.

Si se siguiera “en torneos como la Copa Libertadores y la Copa América [como fue en los 90 e inicios de siglo], el nivel mejoraría muchísimo. Hay que hacer las gestiones necesarias para regresar a ese tipo de competencias. Si en verdad queremos ser campeones de una Copa América o una Copa del Mundo, hay que medirnos con los mejores”.