Hijo del 'Chaco' Giménez va de titular con Cruz Azul en su duelo ante Xolos

Tijuana. - Santiago Giménez hizo su debut en liga con Cruz Azul, luego de que Pedro Caixinha, entrenador de los cementeros, lo pusiera como titular en el partido en el que su equipo enfrenta colmo visitante a Xolos de Tijuana.

La decisión se da luego de que Milton Caraglio, el centro delantero titular del equipo, presentará una lesión. Ante ello, Caixinha tuvo que elegir entre el ecuatoriano Bryan Angulo, el uruguayo Martín Cauteruccio y el mismo Giménez.



Luego de jugar en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, Santiago Giménez debutará en primera división con la @LigaBBVAMX.

¡Éxito, Santi!

Sabemos que paso a paso irás escribiendo tu propia historia. #ConstruyendoLa9loria #CanteraCeleste pic.twitter.com/zBUlho39D0

— CRUZ AZUL FC (@Cruz_Azul_FC) August 29, 2019