Hicimos un partido lamentable: José Juan Macías

José Juan Macías, delantero de la Selección Nacional Sub 20 pidió no poner pretextos para ocultar el mal momento que vive el equipo en el Mundial de Polonia, después de la derrota ante Japón por 3-0.

El actual delantero de León no quedó satisfecho con el papel que hizo el Tri en el segundo partido de la justa mundialista y al final del encuentro, el dorsal nueve azteca declaro molesto y desilusionado, "Fue un partido lamentable, para el olvido".

"Basta de eso. Basta en decir que si los extranjeros son más, que sí faltan oportunidades, que sí la falta de hambre, escondiéndonos en eso no vamos a trascender. Hay que pelear y darle para adelante en todos lados".

No hay que llorar, "no ganamos nada con eso. Se jugó mal y punto, ahora hay que sacar la cabeza e ir por el triunfo contra Ecuador, si ganamos podemos quedar como los mejores terceros, así que hay que sacar las fuerzas de no sé dónde,cambiar la mentalidad y hacia adelante"