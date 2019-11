Hernan Medford no conoce al Joker

El exentrenador de la selección de Honduras en el 2014 y quién actualmente dirige al Cartaginés de Costa Rica, Hernan Medford fue exhibido por no reconocer al “Joker” interpretado por el actor Joaquin Phoenix.

Fue durante su participación en un programa de televisión donde le fue mostrada una fotografía de “El Guasón” y Medford no supo reconocer al personaje “No, como me hacen eso, se que es del payaso pero se me olvido” fue la respuesta del director técnico.

Medford ha pasado la mayor parte de su carrera como entrenador en Costa Rica, dirigiendo a clubes como el Herediano y al Saprissa. Llegando también a dirigir a la selección tica en el 2008. Y como jugador milito en equipos de la Liga MX como lo son Pachuca, León y Necaxa. Además de formar parte del primer “aztecazo” en 2001.