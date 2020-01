Héctor Moreno: “Hasta que llegué a Italia, aprendí a defender”

Héctor Moreno siempre ha destacado por ser un buen defensa central, tanto que ya lleva tres mundiales en su haber: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Pero fue hasta 2017, cuando estuvo en La Roma de Italia, cuando asegura, aprendió a defender.

En una entrevista dada a Multimedios, el central del Al-Gharafa SC de Qatar, confesó que hasta que llegó al Calcio, es que aprendió el oficio de defensor: "A mis 15 años cuando llegué a los Pumas -procedente de Culiacán, Sinaloa- no sabía defender, y cuando llegué a Roma (2017) me di cuenta que seguía sin saber defender”.

El llamado “Grande” explicó: “Todos los entrenadores que tuve les gustaba que saliera jugando, que diera buenos pases entre líneas, que priorizara el futbol ofensivo y cuando se trataba de defender, pues se hacía en grupo. Así pasé por todos los equipos que estuve hasta que llegué a La Roma”.

Ahí las cosas cambiaron: “Me enseñaron todo. Cómo leer las jugadas, cómo perfilar el cuerpo. Tonterías que dices, tengo diez años siendo defensa y no sé nada de esto”.

Lastimosamente no se mantuvo mucho tiempo en tierras italianas, “si hubiera tenido más tiempo, hubiera mejorado más, pero… el técnico, bueno, son cosas que ya no se pueden remediar”.