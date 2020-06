Gonzalo Higuaín recibió críticas y burlas por su aspecto físico

Se hizo viral una fotografía del entrenamiento de Juventus, en la que aparecen Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín.

El último fue el que causó conversaciones, ya que luce con algunos kilos de más, mientras su compatriota y CR7 lucen en perfecto estado físico.

Todo apunta a que el albiceleste vive sus últimas semanas en Turín y podría regresar a Inglaterra. A pesar de su futuro incierto, varios usuarios en Twitter señalaron el aspecto físico del delantero.

A pesar de los señalamientos, reportes en Italia aseguran que Higuaín retornó en perfecto aspecto físico. Incluso, la Juventus subió esta fotografía tras un reporte médico del argentino sobre una posible lesión.

During today's training session, Gonzalo Higuain suffered a muscle strain on the posterior region of his right thigh. The tests performed at J⎮Medical have ruled out any lesions. His condition will be monitored in the coming days. pic.twitter.com/wG6ZlcY4oR

— JuventusFC (@juventusfcen) June 4, 2020