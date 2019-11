Gabriel Barbosa Almeida nació en San Bernando del Campo, un municipio dentro de la ciudad de Sao Paulo. Lo primero que supo de su vida es que sería difícil. Se crió en la Favela de Montanhao, una de las más violentas de la zona.

“En mi zona no pasaba mucho, pero sí oíamos los tiros que estaban muy cerca, nos asustábamos mucho, mi papá a veces no me dejaba salir. Cuando oíamos eso nos metíamos debajo de la mesa y la cama hasta que horas después pasaba...” , dijo Gabigol en una entrevista, quien ahora es el héroe número uno de Brasil al marcar los dos goles con los que Flamengo venció en la agonía a River Plate en la final de la Copa Libertadores.

La situación era precaria así que a los ocho años de edad tomó su bolsa y se fue a la ciudad de Santos, con el equipo que hizo grande O’Rei. Durante sus primeros años no llamó mucho la atención, metía goles pero no era constante.

También puedes leer: "'Gabigol' rompió la maldición de tocar el trofeo"

Después surgió Neymar, lo comenzaron a comprar con él, lo que no le gustó, lo único que le pareció fue la hermana del astro con la que entabló una relación. Se fue a Europa, pero las cosas no funcionaron.

En la Lazio, cuando no lo metieron al campo después de calentar gran parte de la segunda parte, se fue del estadio en pleno juego. Se fue a Portugal, al Benfica donde se peleó con Jardel.

Te puede interesar: "La final de la Copa Libertadores no existió en México"

Regresó a Santos pero las cosas no fueron del todo bien en el terreno extra cancha. Los diarios del corazón hablaban de un serio roce con el padre de Neymar, por las relaciones con su hija.

De Santos pasó a Flamengo, y de Flamengo seguro que se irá al Inter de Milán, si es que logra controlar su carácter, pero sigue siendo un gran goleador.