FIFA entregará los premios The Best, en ceremonia virtual

La FIFA anunció que la entrega de los premios The Best FIFA 2020 tendrá lugar el 17 de diciembre.

De acuerdo con las precauciones de salud pública y el principio rector de la FIFA de que la salud es lo primero, se ha decidido que la ceremonia de premiación se llevará a cabo únicamente como un evento virtual.

PUEDES VER: Equipos europeos conmemoran la Revolución Mexicana

A pesar de las circunstancias especiales de este año, la FIFA entregará premios en las siguientes categorías:

Otra cosa que no ha cambiado es cómo The Best incorpora las opiniones de los cuatro pilares del mundo del futbol.



#TheBest is Back

On 17 December, the beautiful game's standout performers will be recognised at the #FIFAFootballAwards in Zurich

— FIFA.com (@FIFAcom) November 20, 2020