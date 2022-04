F1: El español Carlos Sainz renueva con Ferrari

El piloto español Carlos Sainz Jr ha renovado por dos años hasta final de 2024 su contrato con Ferrari, anunció este jueves la escudería de Fórmula 1 antes del cuarto Gran Premio de la temporada este fin de semana en Imola (Italia).

Sainz, de 27 años e hijo del campeón del mundo de ralies del mismo nombre Carlos Sainz, llegó a Ferrari a principios de 2021 tras dos temporadas con la escudería británica McLaren.

"Siempre he dicho que no había mejor equipo de Fórmula 1 para el que correr y tras más de un año con ellos, puedo confirmar que vestir este mono de carrera y representar a este equipo es único e incomparable", dijo Sainz, citado en un comunicado de Ferrari.



Desde sus inicios en 2015 para Toro Rosso y tras su paso también por Renault (finales 2017-2018), Sainz ha participado en 143 Grandes Premios logrando ocho podios.

Tras acabar en dos ocasiones sexto del campeonato con McLaren, firmó su mejor resultado en 2021, terminando 5º en su primer año con la Scuderia - desafiando a los pronósticos que ponían por delante a su compañero de equipo monegasco Charles Leclerc.

Pero en este inicio de temporada 2022, Leclerc ha tomado claramente la delantera al volante de un Ferrari de nuevo dominante. El monegasco es líder tras tres mangas con 71 puntos por delante de George Russell (Mercedes) con 37 puntos y Sainz, que tiene 33.



“It seemed a completely natural step to extend Carlos’ contract, thus ensuring stability and continuity.”

