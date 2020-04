El argentino Nahuel Guzmán hizo de las suyas en redes sociales. El polémico guardameta trolleó a la nueva eLiga MX, con una fotografía en la que presume la clásica consola de Super Nintendo.

Cabe recordar que el torneo espejo del Clausura 2020, el cual comenzó desde el viernes pasado, utiliza la consola de Play Station 4, condición que el portero de los Tigres aprovechó para bromear.

"Me invitaron a participar en la #eLigaMX, pero me dicen que tengo que actualizar no sé qué cosa...", fue el comentario irónico del cancerbero, que al igual que el resto de los futbolistas cumplen el aislamiento social por la pandemia de coronavirus.

Por los Tigres, Guzmán, Francisco Venegas y Julián Quiñones fueron los elegidos para competir en la eLiga MX.

Quiñones se encargó del debut felino en la eLiga MX, con un empate de 2-2 con el Atlético de San Luis.