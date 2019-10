El zapato de futbol puede ser un arma

Los zapatos de futbol pueden ser un arma en el campo de juego, "depende de quien lo use y cómo lo use". José Antonio García, personaje mítico del futbol mexicano, dueño de la fábrica de artículos deportivos Garcís, expresidente del Atlante, manifiesta que en la actualidad los tachones pueden ser muy peligrosos, aunque en el pasado, liberan más.

"En el inicio los zapatos eran con tachones de cuero, tachones que iban clavados con clavitos, perdón la redundancia, y cuando se terminaba el cuero quedaban los puros clavos, y esos en un raspón, jalón, en una entrada fuerte, brusca, con los tachones por delante, como se dice vulgarmente, pues rasgaban fuertemente. Vinieron después los esféricos, los intercambiables de plástico. Hoy en día los tachones deben de tener cierta forma de agarre al pasto para que no se resbalen, pero también cierto filo".

En entrevista telefónica, García acepta la doble función de los tachones. "Es una cuestión de que el zapato se vuelve un arma si entras con fuerza desmedida, como lo hizo este muchacho (Antonio Briseño) con Gio (Dos Santos). Esto puede ser como un arma; hay dos funciones, el de no resbalarse y la otra como se usó. Fue como un arma".

Quizá lo mejor sería usar "un taco redondo, no haría ese tipo de lesiones. Un taco redondo quizá no desgarra como se hizo en este caso". Cómo buen conocedor, José Antonio García habla sobre la evolución del zapato deportivo. "Hoy el zapato es más ligero. A mí me gusta el tipo de piel, Copa del Mundo, inyección directa que manejaban los hermanos Dressler (Puma y Adidas).

Hoy están hecho de sintéticos cada ve más ligera la suela. El zapato mexicano no le pide nada al extranjero. Hoy se maneja el marketing, los jugadores cobran más por usar unos zapatos al mes que por lo que cobraban antes. Al final es una copia, las marcas mexicanas también han entrado en esto. Pero la cuestión del marketing, lo ha encarecido, sólo porque los use Ronaldo o Messi y pagas 6 o 7 mil pesos, y por 800 pesos un zapato mexicano te da lo mismo".