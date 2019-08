El Veracruz está con adeudos otra vez

El Apertura 2019 inició y después de cuatro jornadas hay una situación innegable: El Veracruz es el peor equipo del torneo... y de la historia del futbol mexicano.

Los Tiburones Rojos han dado de qué hablar dentro y fuera de la cancha. Antes del inicio del certamen, los del Puerto vivían en incertidumbre por los adeudos de la directiva jarocha. Al final les pagaron, pudieron jugar, pero siguen sin conseguir la victoria; el cuadro escualo suma 30 partidos sin ganar en Primera División.

Sin embargo, lo peor estaría por llegar. Los adeudos de la directiva que encabeza Fidel Kuri Grajales ya volvieron.

Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro), confirmó a EL UNIVERSAL Deportes que existen adeudos con algunos futbolistas de los Tiburones Rojos.



“En el Veracruz existe un adeudo actual, pero los jugadores no han metido controversia y no podemos hacer nada. Por lo que tengo entendido con algunos van atrasados, no sé cuánto tiempo”, aseguró Ortiz, quien adelantó algunos cambios que habrá en el organigrama de la AMF.

“El domingo tuvimos nuestra segunda asamblea anual. El 'Chaco' [Giménez] y Moisés [Muñoz], que eran presidentes, ya se retiraron, ya no pueden ser parte del comité. Así lo marcan los estatutos. Ya formarán parte de un comité de exmiembros. El viernes daríamos a conocer a sus reemplazos”, aseveró.

El mandamás de la Asociación destacó el trabajo de asesoría que han tenido en los últimos meses, contrario a las controversias que han recibido.



“En ese aspecto estamos tranquilos acá en la Asociación, con mucho trabajo de asesoría y con poca controversia. Siempre al inicio del torneo baja, pero a la mitad del torneo comienzan a aumentar los casos”, señaló.

Ortiz Arellano aseguró que Javier Hernández, Miguel Layún, Oribe Peralta, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa y los otros integrantes que iniciaron el proyecto de la AMFPro, “siguen al pendiente de la Asociación y que todos han aportado ideas”.