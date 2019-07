El emotivo mensaje del PSV a Carlos Salcido

Tras anunciar que jugará su último torneo como profesional, Carlos Salcido ha recibido todo tipo de elogios a su carrera y Europa no podía ser la excepción.

Desde Holanda, el PSV le dedicó un emotivo mensaje, vía redes sociales y en su portal web.

"El mexicano, de 39 años, jugó en Eindhoven durante mucho tiempo y se coronó dos veces campeón de los Países Bajos.

¡Muchas gracias por todo, Carlos!", destacó el conjunto de los granjeros.

A wonderful football career comes to an end

¡Gracias por todos los momentos hermosos, @carlossalcido7!

