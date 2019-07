El día que el refuerzo de Chivas le declaró su amor al Atlas

Su pasado es rojinegro pero Antonio Briseño, solo recuerda al Atlas como un trampolín para llegar a ser profesional porque tiene más en mente a otros equipos que desde su óptica, le aportaron más para el crecimiento futbolístico o eso mencionó en su llegada al Rebaño; sin embargo, hubo un día en el que le declaró su amor a los Zorros.

“Mi idea es, hacer toda mi carrera aquí en Chivas al final de cuentas es el club más importante de México, el más querido”, al tiempo que recordó un poco su pasado porque “al final estoy agradecido con Atlas, me dio la oportunidad de debutar, pero me formé en otros clubes como Tigres, Veracruz y Feirense. Si me enfoco en mi trabajo, me entrego al cien, la presión no va a pasar por ahí, va por otro tema”, mencionó en su presentación con el Guadalajara.

Para recordar el día que le declaró su amor a los Rojinegros, hay que regresar a 2013, dos años después de coronarse Campeón del Mundo en la categoría sub-17, el defensa de Atlas aprovechó la presentación del nuevo uniforme del Atlas para mencionar que era "el equipo de sus amores".

A través de su cuenta de Twitter, el famoso "Pollo" escribió "Le dejo la nueva playera del equipo de mis amores @atlasoficial".

Al parecer, el de Pollo-Atlas, no fue un amor verdadero, pues, ahora defenderá los colores de Chivas.