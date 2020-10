El Clásico tapatío es el Clásico del pueblo: Alberto Medina

El exjugador del Guadalajara Alberto Medina, no tiene duda alguna que el Clásico tapatío es el que más le gusta, el que más le emocionaba durante la semana previa al encuentro y espera que sus Chivas para este sábado, ganen mostrando un buen futbol, porque hasta ahora siguen sembrando dudas sobre su accionar.

“Los Clásicos tapatíos son los que más disfrutaba en mi carrera futbolística, más allá del Clásico nacional. El Tapatío tiene algo diferente, toda la semana se vivía con mucha polémica, es el que está esperando la gente, es el Clásico del pueblo. Repercute mucho y desde las fuerzas básicas te dicen que no debes perderlo”.

En este tipo de encuentros la exigencia es máxima, la entrega debe ser total porque está prohibido perderlos y en caso de un resultado adverso, debe estar preparado el jugador para afrontar la desilusión de la afición.

“Cuando se pierde no quieres ni salir, la gente te reclama que no le echaste ganar, de pronto las circunstancias así son, toca la derrota pero la gente no lo ve así aunque te hayas entregado y preguntan continuamente del porqué no se ganó. Es en pocas palabras, imperdonable que se pierda un Clásico tapatío”.