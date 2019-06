Rumbo a su primer torneo oficial como técnico de la selección, Gerardo Martino contará con un Andrés Guardado más virtuoso, a diferencia de otros procesos.

El pasado miércoles, en el amistoso ante Venezuela, Guardado respondió a la confianza del 'Tata' Martino al sellar con un gol la victoria tricolor por 3-1, luego de ocho minutos sobre la cancha.

Desde su debut con el combinado nacional, en 2005, el 'Principito' registra 154 partidos disputados y 26 anotaciones; además ha estado presente en cuatro Mundiales.



Opinión Martino obligado, pese a las bajas

Gerardo Velázquez de Léon Un equipo que se ha plagado de lesiones no debe poner en riesgo nunca a sus futbolistas aceptando un partido en una cancha como la del “magnífico” estadio de Atlanta

Ahora, Guardado se encamina a la Copa Oro con un positivo nivel futbolístico, el cual atribuye a su presente con el Betis de España.

“La pasión por este equipo [Betis] me lo transmiten todos los compañeros, todos los días, me he adaptado bien, desde el primer día”, dijo el mediocampista a EL UNIVERSAL Deportes. “El fanático andaluz vive con mucha pasión, son parecidos a los mexicanos”.

La escuadra bética es el quinto club europeo de Guardado, quien pone a disposición del Tricolor su madurez y experiencia que el balompié español, donde ha defendido las playeras del Deportivo La Coruña y del Valencia.

“Relativamente es poco el tiempo en España, pero ya me he adaptado bien con el Betis, desde el primer día comprendí lo que significa estar ahí, cada experiencia ha sido increíble en Sevilla”.



[email protected]