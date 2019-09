Edson no tiene la calidad con la pelota: Ronald de Boer

El inicio de temporada para Edson Álvarez con el Ajax ha sido positivo. Se convirtió en un hombre fundamental en el mediocampo del cuadro de Erik ten Hag tras la lesión de Donny Van de Beek. Además, rápidamente se convirtió en un futbolista importante para el equipo ya que facilitó la calificación a la UEFA Champions League.

Sin embargo, las actuaciones del examericanita no tienen contento a algunos. Ronald de Boer, director técnico de las categorías juveniles del Ajax criticó fuertemente al mexicano y dejó ver que, por el momento, no cumple con el rol en el centro del campo. “Lo he visto dos o tres veces. Todavía no tengo muy claro qué es, si es mediocampista o defensa central. Mi primera opinión, es más defensor que mediocampista”.

El exfutbolista también consideró que el mexicano podría tener desconfianza al momento de enfrentar a equipos de mayor nivel o entrar en conflicto cuando el equipo de Ámsterdam tenga los posesión de balón, “cuando tenemos mucho la pelota, él no tiene la calidad que necesitamos con la pelota. Él es un hombre de recuperación de balón pero no muy creativo. Es mi opinión pero tengo qué esperar”.

El Ajax se encuentra como líder de la Eredivisie con trece unidades y debutará en la UEFA Champions League ante Lille de la Ligue 1.