Más de una decena de personas resultaron heridas, dos de ellas por disparos, después del partido en el que el Dinamo de Zagreb se impuso anoche por 3 a 1 al Hajduk de Split, proclamándose así campeón de Croacia, en enfrentamientos entre centenares de aficionados del Hajduk con la policía.

Ninguno de los heridos se encuentra grave, según las autoridades policiales.



Dos aficionados de Hajduk resultaron heridos de bala al disparar la policía en defensa propia y una decena de agentes sufrieron lesiones durante los disturbios, señala esa fuente.

Los desordenes se produjeron cuando parte de los 1.600 aficionados del Hajduk, que viajaban de regreso a Split escoltados por la Policía, bloquearon la carretera a unos 30 kilómetros al sur de Zagreb y atacaron a los agentes.

El Dinamo superó anoche al Hajduk por 3 a 1 en el último partido de la temporada, y con siete puntos de ventaja ganó el campeonato croata.

La autopista rápida Zagreb-Split seguía cerrada al tráfico la mañana del domingo.

After derby match between Dinamo Zagreb and @hajduk. Torcida clashed with police on highway. Police use guns and two Hajduk fans were injured.

So far police arrested 40 members of Torcida #HajdukSplit pic.twitter.com/79JnkA1qIh

— Rettiwt Lagutrop (@RettiwtMMXIX) May 22, 2022