El partido Cruz Azul vs Necaxa será el primer de este sábado en actividad de la Jornada 6 del Apertura 2022.

La Máquina recibe a los Rayos en la cancha del Estadio Azteca, ya sin la presencia de su goleador Santiago Giménez, que recién fue anunciado como fichaje del Feyenoord de la Eredivisie.

Para este juego, aquí te contamos cómo podrás verlo:

-Fecha: sábado 30 de julio

-Hora: 17:00

-Canal: Vix+



OTROS PARTIDOS DEL DÍA

Estos son los otros partidos de la Jornada 6 de la Liga MX que se juegan hoy:

Tigres vs Querétaro

Chivas vs Pachuca

Puebla vs Atlético de San Luis

Xolos vs Mazatlán FC

