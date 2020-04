El defensa paraguayo de Cruz Azul, Pablo Aguilar, admitió que, en lo particular, declinaría el título que se rumora podrían brindarle a su equipo ante una posible suspensión del Clausura 2020 a causa del Covid-19.

"Es bueno reconocer a un equipo que está haciendo bien las cosas, pero no así, dando un título. Si dependiera de mí, no lo aceptaría, porque un título lo tenemos que ganar en una cancha y no encima de un escritorio", comentó para ESPN.

A su vez, admitió que su última lesión lo hizo pensar seriamente en su retiro, ya que con 33 años, recuperarse de una lesión grave para volver a jugar profesionalmente no es tan sencillo; sin embargo, la pausa en el certamen le ha dado tiempo para trabajar en su rehabilitación.

"Nunca me había lesionado fuerte, y cuando me pasó eso me pasaron muchas cosas por la cabeza. Dije: Ya mejor me retiro; dudaba todo el tiempo. A medida que ha pasado el tiempo voy mejorando, teniendo más fuerza y flexibilidad, este parón me ha dado un poquito más de tiempo", finalizó.