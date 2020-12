José de Jesús Corona confirmó la razón por la cual se perdió la vuelta de las semifinales del Guardianes 2020. El portero y capitán del Cruz Azul reveló que una molestia en la rodilla y un resultado positivo por Covid-19 lo mermaron del duelo en el estadio Olímpico Universitario.

La Máquina, con Sebastián Jurado en la portería celeste, fue goleada (4-0) y eliminada por los auriazules. “Esta es una situación muy difícil y triste para todos los aficionados y el club pero quiero informarlos de mi situación por la cual no pude el día de hoy al equipo”, escribió Chuy, por cumplir 40 años de edad.



“Tengo una lesión en la rodilla que no me tiene al 100% además de que hoy [domingo] entregaron los resultados de Covid y lamentablemente di positivo lo cual me quitó todas las posibilidades de estar en este partido”.

Sin Corona, líder del vestidor cementero, el Cruz Azul se quedó sin boleto para la serie por el título, en la víspera de su aniversario 23 del último campeonato de Liga MX.