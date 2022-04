Jaime Ordiales aclara lo que él nunca dijo o sugirió: “No hay ultimátum para Juan Reynoso. No sé de dónde salió eso, no sé por qué quieren confrontarnos. No hay nada de eso, lo niego”.

Desde que regresó a Cruz Azul, en febrero, Ordiales se ha mantenido al margen de la cuestión deportiva del primer equipo, ¿por qué? Porque simplemente vio “que había cierta reticencia del grupo a mi llegada, algo normal, por eso me he hecho a un lado”... Por ahora.



Entonces ¿qué es lo que hace Jaime Ordiales en Cruz Azul? En su puesto de director deportivo, explica. “Tengo muchas otras actividades en el club. Cuando llegué dije que me mantendría al margen, vi que no era conveniente meterme, así que lo hablé con Víctor (Velázquez, presidente del club y director de la cooperativa), y generamos autonomía”.

Sobre el caso de Joaquín Velázquez, exauxiliar técnico de Juan Reynoso hasta que fue detenido por autoridades federales, mencionó que ahora que está en libertad, no sabe cuándo se podrá reintegrar al equipo. “Es un caso que lo lleva el departamento jurídico. No podemos adelantarnos a nada, lo están llevando con cuidado”.

