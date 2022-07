”Llevo seis finales perdidas, si no mal recuerdo”. Julio César Domínguez ya no sabe con exactitud en cuántos duelos por el título ha caído como jugador del Cruz Azul, pero lo que sí sabe es que el campeonato del Guardianes 2021 fue una recompensa para él.

El Cata reconoce que su andar como celeste no ha sido sencillo. Hoy, a 16 años de su debut con La Máquina, recuerda los duros golpes que ha recibido como futbolista del cuadro cementero.

“Lo más difícil ha sido levantarme de tantos fracasos, mantenerme, venir día a día... Levantarme de un torneo a otro, ser autocrítico. Acepto todas las críticas de la afición, pero que lo hagan bien, sin meterse con la familia”, declaró Domínguez, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.



Debutó en 2006 con el Cruz Azul y no ha vestido otra playera. Es el futbolista con más partidos en la historia de La Máquina (hoy tiene 531); sin embargo, sabe que son pocos logros para tantos años. ¿Es un ídolo del club? Él mismo lo explica.

“No trato de meterme en eso, trato de que ustedes como prensa o los aficionados lo digan. No me gusta decir si soy leyenda, no es mi personalidad, así no soy. Con base en mi trabajo, gracias a Dios, soy un histórico de Cruz Azul, pero no me gusta decirme así”, aseveró el zaguero de 34 años de edad.

Julio César no piensa en el retiro, pero otro de sus sueños es concluir su carrera con la única playera que defendió.

“No lo tengo en mente; me siento bien físicamente y mi sueño es retirarme acá... Llevo 19 años en el club, pero dependerá de mí, de mi trabajo y de parte de la directiva, que todavía me quiera y esté aquí”, aseveró el histórico.

Antes de colgar los botines, espera alcanzar con el equipo de sus amores la décima estrella.

