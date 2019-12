Mientras otros equipos ya están anunciando a sus refuerzos, en el Cruz Azul siguen sin noticias, lo que ya ha molestado a la afición.

Este miércoles, en redes sociales un sector de los seguidores de La Máquina explotaron y manifestaron su hartazgo contra el club y en especial contra el técnico Robert Dante Siboldi. En Twitter incluso se convirtió en tendencia el hashtag #FueraSiboldi.

¿Por qué se hizo tendencia el reclamo contra el D.T. de Cruz Azul?

Luego de diversos rumores que hablan de interés del Cruz Azul por Iván Marcone, el equipo mexicano descartó que exista algún acercamiento con Boca Juniors de Argentina por el mediocampista.

En semanas anteriores se habló de la posibilidad de que Marcone volviera al cuadro celeste, incluso el técnico Robert Dante Siboldi había manifestado que era elegible e interesante, aunque al final parece que el mismo estratega no lo quiso.

Dicha versión de que el técnico descartó al mediocampista argentino encendió la molestia de los aficionados celestes, quienes a través de varias cuentas de fans, comenzaron a utilizar el hashtag #FueraSiboldi para demostrar su inconformidad por la falta de refuerzos.

“Por medio de la presente, se informa que Cruz Azul no ha tenido contacto con el club Boca Juniors, ni sus jugadores”, aclaró la Máquina a través de un comunicado en sus redes sociales.



Para aclarar el rumor, el equipo capitalino despejó cualquier incógnita y añadió que “Cruz Azul e Iván Marcone finalizaron su relación profesional de común acuerdo a principios del Torneo Clausura 2019, debido a cuestiones personales del jugador”.

Mientras llegan los refuerzos al cuadro de La Noria, lo único seguro son las bajas de Martín Cauteruccio, Edgar Méndez, Bryan Ángulo, Stephen Eustaquio y Javier Salas.

Cruz Azul suma 22 años sin título y en dicho certamen tratará de romper la sequía, por lo cual ya están en pretemporada, aunque aún sin algún refuerzo confirmado y tampoco con director deportivo.

