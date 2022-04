Cristiano Ronaldo regresa a los entrenamientos tras la muerte de su hijo

El lunes pasado Cristiano Ronaldo anunció la muerte de uno de sus hijos con Georgina Rodríguez, por esta razón estuvo ausente en el juego ante en Liverpool, sin embargo, para este miércoles fue visto en las instalaciones del Manchester United.

La imagen que comenzó a circular en redes sociales se observa a CR7 en la parte trasera de una camioneta, el portugués traía sus audífonos puestos, mientras que su chofer portaba lentes negros.



Cristiano Ronaldo did a full session today after the unimaginably sad news of his baby boy’s death on Monday.

[@samuelluckhurst] pic.twitter.com/pIX06UAc8t

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) April 20, 2022