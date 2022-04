Cristiano Ronaldo enfureció y le rompió su celular a un aficionado en pleno estadio

Malos resultados, lluvia de críticas y el Manchester United lejos de la cima en la Premier League, tienen a Cristiano Ronaldo fuera de sí.

Y la gran muestra fue este sábado, tras la derrota de los Red Devils 1-0 ante el Everton.



Cuando los futbolistas iban de regreso al vestidor, un video reveló el momento en que el portugués Cristiano Ronaldo tiró y estrelló el celular de un aficionado, que se encontraba en la tribuna junto a ese túnel en el estadio Goodison Park.

Otra imagen publicada también por la cuenta @evertonhub, muestra el aparato hecho pedazos en el suelo.

Now tell me that isn't a phone https://t.co/OfUCkPHOUf pic.twitter.com/2pvCDoFElS

— EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022