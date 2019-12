Aunque el Guadalajara lleva mano para hacerse de los servicios de Cristian Calderón, el defensa se dijo comprometido con el Necaxa. "Sinceramente, no hablo de esas cosas (fichar con las Chivas), estoy concentrado en la Liguilla y en lo que he demostrado, no de lo que se habla fuera, estoy concentrado", respondió el lateral.

Con el futbol de estufa ya encendido, el 'Chicote' ha sido colocado también en la mira de grandes instituciones, como el América.

También puedes leer: "Necaxa avanzó a seminales y eliminó a Querétaro"

"Se hablan muchas cosas de mí y sinceramente no me interesa, eso lo ve otra gente de fuera, estoy por estos colores y por esta playera como en estos partidos, en la cancha hablo también y es donde he demostrado", recalcó el defensor del Necaxa.

Si el acercamiento del Guadalajara lo ha distraído en la recta final del Apertura 2019, Calderón replicó que "si me hubiera desconcentrado, no sería el 'Chicote' de esta fase, no me meto en esas cosas, estoy concentrado en la Liguilla, lo he demostrado, lo que se habla no me importa, vienen las semis y voy a afrontarlas de la mejor manera".

Te puede interesar: "Memo Vázquez, feliz con el pase a semifinales del Necaxa"

Durante la fase regular, Cristian Calderón disputó 14 partidos -todos de titular-, en los que consiguió dos goles, además, llamó la atención del seleccionador nacional Gerardo Martino.

En la llave de cuartos de final, contra el Querétaro, el 'Chicote' rompió las redes con un tanto en la ida, en el estadio Victoria, y otro en la vuelta, en el Corregidora. "Me siento feliz de hacer los goles y por lo logrado (con Selección), estoy rodeado de grandes jugadores, les tengo mucho respeto y sólo queda seguir trabajando".