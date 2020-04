Carlos Alberto Bianchezi, alias Careca III, delantero quien jugara en Club de Futbol Monterrey durante la década de los 90, ha tenido un buen detalle al querer fabricar caretas para ser donados en los hospitales y sean utilizados por los doctores y enfermeras que cuidan a los pacientes de Covid-19.

En redes sociales, Careca mostró cómo fabrica estos utensilios tan necesarios en esta época, pero al mismo tiempo pidió ayuda porque el material que le llegó se rompió...

"Feliz porque llegó el material para fabricar las protecciones faciales que serán regaladas a los hospitales del area metropolitana de Monterrey", escribió en Twitter.

Feliz porque llegó el material para fabricar las protecciones faciales que serán regaladas a los hospitales del area metropolitana Mty. pic.twitter.com/1gI4yUpFPt — CARECA BIANCHEZI (@krek9) April 5, 2020

Minutos más tarde pidió a sus seguidores quién lo podría ayudar con el material para hacer los caretas, ya que el que tenía contaba con defectos.

LEER TAMBIÉN: Futbolistas de la Liga MX anuncian que tendrá un nuevo hijo

"Las protecciones, que estamos haciendo ya están siendo utilizadas en algunos hospitales, así se ven terminadas. Necesito un material llamado TROVICEL baja densidad de 3mm (que sea flexible). El lote que me llegó está muy duro y se está rompiendo. ¿Alguien me puede ayudar a conseguirlo?

Las protecciones, q estamos haciendo ya están siendo utilizadas en algunos hospitales, asi se ven terminadas

Necesio un material llamado TROVICEL baja Densidad de 3mm (que sea flexible) El lote que me llegó está muy duro y se está rompiendo¿alguien me puede ayudar a conseguirlo? pic.twitter.com/fj1rbYQ2eY — CARECA BIANCHEZI (@krek9) April 5, 2020

Reiteró la petición en varias ocasiones. "Muchachones me urge el TROVICEL DE BAJA DENSIDAD de 3mm. Las medidas de la placa deben ser de 35cm de ancho, no importa lo largo, si alguien sabe en donde puedo conceguirlo avísame, por favor, pagaré por ello, no los pido gratis".

De inmediato la gente de Monterrey se contactó con el exfutbolista para darle información acerca del material.