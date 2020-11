Por todo lo que le pasó: salidas de jugadores, brotes de Covid y demás, este título de Copa, sería para Pablo Guede, “el más importante de mi carrera”.

El argentino aclaró: “No trabajo para callar nada, sino para ganar partidos, estoy centrado para ganar la Copa mañana. Es verdad, no me ha ido bien a mí y al grupo en resultados, es verdad que pasamos por un montón de inconvenientes que nos hicieron mucho daño, pero esto es una final, y no es excusa”.

Después de lo del Covid, “hemos ido de menos a más. Hay que seguir insistiendo en lo que hacemos, me preocuparía si no hubiera ocasiones de gol, pero todo eso lo hacemos, es cuestión de seguir insistiendo”.

Las diferencias entre planteles no las toma en cuenta: “Esto es futbol y en una final, todas esas cosas de jerarquía y demás, quedan al margen, debemos de ganar y a partir de ahí se dirá lo que pase en la cancha. Monterrey es un gran equipo, tienen un gran entrenador, grandes individualidades. Hay que dar el do de pecho. Debemos de dejarlo todo”.

Asegura, este título podría ser el mejor de su carrera: “Todos los títulos son diferentes y si lo logramos será muy emocionante por todo lo que pasamos. Cuando los escucho hablar dejan atrás muchas situaciones que nos mermaron, lo pasan muy por arriba y no es así. Es ganar no solo un título, es un título para las adversidades y sí, puede el título más valorado de mi carrera por todo lo que pasó, no es excusa, pero esas cosas pasaron”.

Si no gana, ¿seguirá en el equipo? Guede asegura que no tiene pensado renunciar: “No me planteo dimitir. El cariño que hemos recibido en los malos momentos ha sido espectacular, pero esto es futbol y puede pasar. Cuando las cosas van mal a ustedes les gusta la sangre, pero no leo. Ustedes pueden decir, pero si ganamos la final, pasas a ser bueno. Ese juego no es que no me guste, no me interesa”.

Orozco quiere trascender con Tijuana

Ante el mal torneo que ha tenido Tijuana, Jonathan Orozco, portero y capitán de lo Xolos asegura que esta final es una oportunidad de trascender: “Esta es una gran oportunidad de trascender con Tijuana, queremos llevárnos la Copa la frontera para festejar con nuestras familias, esto es para nuestra gente”.

Monterrey sabe a lo que juega, “En la ida supieron contrarrestar ciertas cosas. Hicimos el gasto pero se dio el penalti. Creo que saldrán jugar de la misma manera. Será un juego igual de cerrado que el primero. Espero que con lo que hemos trabajado podamos revertir esto”.

Serán inteligentes: “Tenemos desventaja pero no nos vamos a desbocar. Vamos a buscar la manera de abrir el arco. Monterrey se defiende muy bien”.



Queremos que la Copa se quede en casa: Nico Sánchez

El capitán de Monterrey, Nicolás Sánchez, aseguró que todas las finales que disputa Monterrey, se toma en serio y esta de Copa no es la excepción.

“Nos sabe a una nueva final. Cada campeonato que jugamos la tomamos muy en serio, Liga, Copa, Concachampions, este club hace las cosas para ser competitivos. Cuando inició la Copa queríamos ganarla, pasó mucho tiempo y queremos lo mismo, ganarla”.

Es un defensa goleador, pero en esta final, “no busco goles, simplemente se dan. Prefiero pensar en prepararme de darle lo mejor al equipo y si se da anotar, bienvenido sea. Quiero que gane Monterrey más que pueda o no marcar, prefiero que la Copa se quede en casa”.