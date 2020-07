Zuri Guzmán es un taxista de la Ciudad de México pero, primero, es un seguidor apasionado del América. Tan fiel que decidió estar cerca de su equipo, en lugar de verlos por la televisión.

El aficionado azulcrema estacionó su taxi junto al estadio Olímpico Universitario —unos metros de distancia de los jugadores— y escuchó la transmisión del partido frente al Toluca.

Nadie quiso acompañarlo porque el juego fue transmitido por televisión y desde ahí podían disfrutarlo. Para Zuri, era más importante estar cerca de las Águilas.

“Aunque estaba lloviendo, me quedé cerca de mi equipo. Me quedé escuchando el partido por radio, porque no traigo muchos datos [en el celular]”, rió Guzmán. “Aquí, con la alegría de que volvieron a jugar”.

La pandemia de Covid-19 provocó la cancelación del Clausura 2020. Pasaron 100 días el regreso del futbol profesional en nuestro país, que se dió este viernes con la Copa por México; sin embargo, el coronavirus alejó a los aficionados, ya que no pueden ingresar a los juegos, por tiempo indefinido.

Mientras los millones de seguidores que tiene el club azulcrema se quedaron en sus casas para observar el primer partido de las Águilas en casi cuatro meses, Zuri no. Zuri es diferente y prefieiro asistir al estadio donde jugó su América.

No pudo verlos jugar, pero los esperó cuando los futbolistas partieron en sus automóviles.

“Me emocioné un rato, aunque no los vi en la cancha, pude hacerlo ahorita que salieron”.

Zuri aseguró que Paul Aguilar, Giovani Dos Santos, Guillermo Ochoa y otros lo saludaron de lejos.

Guzmán también se sorprendió cuando el estadio Olímpico Universitario se quedó sin luz. “¿No la pagan o qué?”.

Zuri prometió regresar para los próximos dos partidos del América en la Copa por México y escuchar los partidos desde su taxi. Si para el torneo oficial se mantiene prohibida la entrada al público hará lo mismo en el Azteca.

Para este aficionado azulcrema, lo importante es estar cerca, a pesar de la pandemia.