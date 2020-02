En el Club América hay un nuevo héroe, y se llama Sebastián Córdova.

El joven nacido en Aguascalientes hace 22 años,se ha vuelto en pieza clave del esquema de Miguel Herrera, técnico del América, y no solo por su aporte ofensivo, sino porque puede jugar en distintas posiciones y en todas lo ha hecho bien.

Córdova es canterano del club América, pero no debutó ahí. La directiva vio que debía jugar y por eso lo prestó al Necaxa, donde en el torneo de Apertura 2018 comenzó vio la luz en la Liga MX, sumando un total de 339 minutos.

Cómo toda gente de provincia, vivir en la ciudad de México le costó "fue difícil estar acá, fue difícil para todos los de mi familia, pero ahora estamos bien y eso me hace sentir muy fuerte, me permite concentrarme para el futbol nada más".

Por mucho que se pudiera pensar, cuando lo mandaron de vuelta al Necaxa no se entristeció, para el hidrocálido fue una buena noticia ir de regreso a su tierra, "cuando me avisaron que me iba a Necaxa la verdad me dio mucho gusto porque iba a estar con mi gente, con mi familia, con mis amigos y ellos me iban a ver cada fin de semana jugar ahí en el Victoria, fueron buenos momentos, pero bueno... No hay nada mejor que estar en el América".

Ahora, ya consolidado, Córdova ha dejado atrás la nostalgia por el terruño y es toda una Águila del club América, "me dedico a ser feliz y no hay mayor felicidad que ser parte de este equipo".