El regreso del futbol mexicano a la actividad será gracias a la Copa por México, que tendrá a 8 equipos en dos sedes, buscando preparar el siguiente torneo. El partido atractivo de la jornada inaugural tendrá a Chivas y Atlas para una edición más del Clásico Tapatío.

Considerado por muchos el partido más pasional, podría pensarse que no será el mismo ahora que las tribunas estarán vacías, pero para “Chapo” Sánchez, la ausencia de afición no impedirá tomarle sabor, pues en esta clase de partidos, la palabra “amistoso” no existe.

“Ya lo enfrentaba cuando estaba en fuerzas básicas y de igual forma no había tanta gente y era el mismo sabor, la misma sensación de querer ganar, de querer triunfar, y siendo un clásico, no te puedes guardar nada. Es partido de preparación, pero en este tipo de encuentros no existe eso, quieres ganar y más porque es un rival que desde pequeño te han enseñado que no debes perder”.



-

Aunque pudiera parecer un regreso precipitado a las canchas, “Chapo” lo ve como algo que debía regresar tarde o temprano.

“Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Sabemos que estamos expuestos a las lesiones, también por la inactividad. Es adaptación a la nueva realidad, estar lo mejor posible y es algo que se tiene que reactivar tarde o temprano, el futbol es muy necesario, da trabajo a muchas personas”.

Hay historias de amor que van más allá de una película taquillera, y el futbol es uno de los escenarios más reales para encontrar cariño de un jugador por su pasado, presente y futuro, tal es el caso de Jesús Sánchez, lateral del Guadalajara.

A lo largo de su carrera, ha tenido malos momentos, sin embargo, en los últimos años encontró una regularidad que le ha ocasionado convertirse en titular indiscutible y uno de los favoritos por la afición. Desde sus inicios, no sabe lo que es defender una playera que no sea la rojiblanca y “Chapo” espera que se convierta en la única, como el Campeonísimo, “Curita” Chaires.

“No me comparo con el ‘Curita’ Chaires porque es una leyenda. Sabemos lo que él hizo para esta institución, son de los jugadores que han hecho grande a este equipo, pero obviamente si tengo la ilusión de vestir solamente esta playera. Depende de mi y no, para poder estar y lograr este sueño que tengo y si Dios me lo permite, poder vestir solamente una playera. Es una playera que representa mucho, me ha dado todo y espero portarla por muchos más años y que sea la única”.

LEER MÁS: Pumas presenta a Alfredo Talavera

Las lesiones han sido un constante problema en “Chapo”, sin embargo, el lateral asegura que ha trabajado para reducir la posibilidad de recaer en alguna, para poder aportar su granito de arena al equipo el siguiente torneo.

“Me preparé y me sigo preparando para evitarlas, espero que así sea durante todo el torneo, es uno de mis objetivos, llegar físicamente lo mejor posible para estar bien, primeramente, para el equipo y después para rendir lo que esperan de mi”.