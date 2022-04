Chicharito Hernández fue nombrado Jugador de la Semana de la MLS

El delantero de LA Galaxy Javier “Chicharito” Hernández ha sido elegido como el Jugador de la Semana de la Major League Soccer correspondiente a la Semana 5 de la temporada 2022 de la MLS.



Tras la victoria del domingo de 3-1 ante Portland en el Providence Park, Hernández abrió el marcador en el noveno minuto con un toque acrobático que mando el balón al fondo de la red tras un gran pase de Samuel Grandsir, También anotó el tercer y último gol de Galaxy en el encuentro al minuto 59 con un zurdazo rápido. Chicharito, quien está empatado en el segundo lugar de la liga con cuatro goles esta temporada, cuenta con cinco partidos en los que ha marcado múltiples goles en tres años de carrera en la MLS y el Galaxy tiene récord de 4-0-1 en esos partidos.

