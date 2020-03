El LA Galaxy hizo su presentación en casa en la temporada 25 de la MLS con el duelo en que los angelinos recibieron en el Dignity Health Sports Park al Vancouver Whitecaps.

El encuentro finalizó 0-1 con triunfo de los canadienses, además, este fue el segundo duelo de Javier Hernández con los colores del Galaxy, es decir, el mexicano sumó sus primeros minutos en la casa de su nuevo equipo.

Ya acabado el juego, la prensa que asistió a dicho partido se quedó esperando declaraciones del atacante canterano de Chivas, pues en redes sociales se dio a conocer que no salió a hablar en conferencia de prensa.

Chicharito has decided not to talk to the press tonight.

About 18 camera’s and 45 media members are waiting for him in the media room. #LAGalaxy #MLS pic.twitter.com/tgXgtYPYQC

— Corner Of The Galaxy (@GalaxyPodcast) March 8, 2020