En los últimos días Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha estado en boca de todos debido a la derrota que sufrió ante Dmitry Bivol cuando lo retó por el cinturón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo.

Tras esta derrota, muchos criticaron o se burlaron del pugilista campeón unificado de la categoría supermediana. En defensa del ‘Canelo’ salió el Javier ‘Chicharito’ Hernández, otro personaje que es víctima de constantes críticas.



El delantero histórico de la Selección Mexicana declaró que en México se debería tener una mirada deportiva más positiva hacia sus estrellas, específicamente en el deporte, “Con ‘Canelo’, si se fijan, es hasta increíble y admirable que tuvo apenas su segunda derrota en no sé cuántos años. Y ya toda la gente lo quiere crucificar”, declaró Hernández.

“’Canelo’ era el primero que quería ganar, igual que ‘Checo’ Pérez era el primero que quería estar en el pódium (GP de Miami) y hasta ganar la carrera”, declaró el exdelantero del Real Madrid y Manchester United quien espera que en México agradezca a los deportistas por el esfuerzo y tratar de enaltecer el nombre del país.

Javier Hernández sabe que los triunfos o fracasos no son todos los argumentos que definen al protagonista, “Una victoria o una derrota no definen al extraordinario ser humano y al deportista chingón. A veces nos gusta solamente calificar a los seres humanos y a todo el mundo. Si ganas, vales; si pierdes, ya no vales. Yo nunca he estado a favor de eso”, finalizó, el delantero del LA Galaxy en una charla con adolescentes sobre la salud mental, deporte y juventud.