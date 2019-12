'Chaco' Giménez ayudaría a que Veracruz no desapareciera

Previo a su partido de homenaje en el Estadio Hidalgo, el exfutbolista, Christian Giménez mencionó que estaría dispuesto a ayudar para que su exequipo, lo Tiburones Rojos del Veracruz no desaparecieran luego de ser desafiliados por parte de la Femexfut.

"Sin lugar a dudas los ayudaría a no desapareciera, amo al Veracruz, a su gente, y siempre quiero lo mejor para ellos", dijo el Chaco previo a su partido de despedida.

Los Tiburones Rojos del Veracruz fueron el primer equipo del argentino en el futbol mexicano y fue parte de la plantilla en la que los escualos fueron líderes del torneo en el Apertura 2004.

Por otro lado el argentino también confesó que en el momento en el que se retiró ya no podía más mentalmente, a pesar de estar bien físicamente le costaba mucho entrenar todos los días para jugar 5 o 10 minutos.

"Ya no podía más, estaba bien físicamente pero mentalmente no la pasaba bien. Vivía toda la semana entrenando pero llegaba el fin de semana y cuando tenía que ir del estadio al hotel el jugar 5 o 10 minutos, o no jugar, me mataba", finalizó.