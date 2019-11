Ese 2 de octubre de 2005 en Lima, Perú, la vida le cambió a todo el futbol mexicano al ganar la Copa del Mundo Sub 17, uno de los que ocasionaron esa locura fue César Villaluz.

El exvolante de Cruz Azul, hoy jugador del Deportivo San Pedro de Guatemala, recuerda aquellos años y espera que los muchachos dirigidos por Marco Antonio Ruiz sumen otro título para México, ahora que disputarán la final contra Brasil, como su generación lo hizo hace 14 años.

COMPARACIÓN

El chaparrón jugador, vía telefónica aclara que este equipo ha tenido más apoyo que el que se les dio a ellos. “En nuestra época no había noticias, no pasaban los partidos, sólo lo hicieron en semifinales y la final, hoy pasan el mundial completo y además están las redes sociales”.

No cree que haya mucha presión sobre estos chicos: “Ya llegaron a la final, por ahí todos esperan que pueden ganar la final por todo lo que se ha hecho en los Mundiales Sub 17, pero no creo que estén presionados”.

Y los ve campeones: “Claro que los veo. La historia está de su lado. Los equipos contrarios los ven como una potencia. Brasil ya les tiene un poco de temor, estadísticamente a los brasileños les hemos ganado en todo, hoy también puede ser”.

HACE CATORCE AÑOS

Hace catorce años que se dio el primer campeonato Sub 17, y las consecuencias ¿han sido buenas para el futbol mexicano? “Fue un parteaguas para todos. En nuestra preparación no tuvimos muchas giras internacionasles, creo que tuvimos dos, hoy todas las selecciones tienen giras, partidos internacionales. Creo que todo lo que se hizo en el 2005 fue para mejorar, les ha ayudado todo eso, tiene convocatorias y concentraciones. Nosotros nos concentrábamos en el Ajusco, en el CAR a veces”.

Y allá en Perú, ¿cuándo se dieron cuenta de que podían ganar el torneo? “Desde el segundo partido del Mundial. Cuando habías clasificado a la segunda fase sabíamos que había algo especial. Cuando jugamos los cuartos contra Costa Rica, ganamos en penaltis, ahí nos quitamos esa presión, pues se llegó a una semifinal, lo que nunca había pasado en la historia del futbol mexicano, ahí estábamos a dos pasitos de poder hacer historia y nos motivamos más”.

ESA GENERACIÓN

Se ganó ese título, 3-0 a Brasil, pero algo pasó con esa generación que estaba destinada, a decir de mucho, a ser la que propiciara el cambio verdadero en el futbol mexicano.

¿Por qué no se pudo? “Pues ha sido la Selección Sub 17 que más jugadores ha debutado, casi todos completamos un proceso de selecciones Sub 20 y Sub 23, pero en la Mayor… No sé… Muchas veces el poder tener esa continuidad, ese proceso no fue posible, sí , hubo mucha euforia, era la primera que había ganado un tiíulo mundial, decían que iba a ser la base de la Mayor, pero muchos compañeros no pudieron debutar, otros tuvieron pocas oportunidades. Les fue bien a (Carlos) Vela, Gio (Dos Santos), a Héctor Moreno que tuvieron la ventaja de estar o irse a Europa, y ya estando ahí con solo jugar allá se ganaron su llamado a la Selección, pues todos pensaban que por estar en europa, ya sólo por ese hecho, estaban más adelantados”.

SU CARRERA

Aquí en México hubo muchos que lucharon y siguen luchando por hacer una carrera exitosa, como el mismo Villaluz. “No ha sido fácil. El ganar ese título me ayudó a debutar muy joven, en Cruz Azul no debutaban jugadores tan chavos, era una tradición y sí, debo reconocer que mi carrera ha sido de más q menos, por problemas extrafutbol, pero no hay que darse por vencido, hay que demostrar que uno puede aún. Sí, dirán que estoy en Guatemala, pero hoy me va bien aquí, me siento bien, la gente me ha arropado muy bien”.

Regresar a México siempre es opción, si es que no está fichado por los problemas que tuvo con la directiva de Tigres y el desaparecido Jaguares de Chiapas, que por pelearse por sus derechos federativos, lo dejaron sin jugar un buen tiempo. “Acá me queda otro torneo más. En el contrato hay cláusulas de que si salen opciones en el extranjero, puedes salir.

¿En México hay libertad para contratarte? "Pues eso creo, pero como se manejan allá…, no sé si me puedan contratar. Cada vez ha sido más complicado. He tenido opciones en el Ascenso, pero no se ha podido concretar, desde que pasó lo de Tigres y Chiapas ha sido complicado agarrar opciones. Uno no quiere pensar que está fichado, pero pareciera porque desde que pasó eso de Tigres tuve menos opciones. Pude ir a otros equipos, hasta que terminé en el Ascenso y cada vez fue más complicado hasta que salí de México”.