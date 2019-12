Ceppelini es el mejor pasador; no llega cualquiera a Cruz Azul: Siboldi

Robert Dante Siboldi se lleva con calma el cierre de los próximos fichajes en Cruz Azul; sin embargo, no se contuvo al describir al volante uruguayo Pablo Ceppelini.

Al principio, el estratega de los cementero esquivó los cuestionamientos sobre los nuevos rostros del club, pero dejó ver que el charrúa, quien ya no es tomado en cuenta en el Atlético Nacional, en Colombia, es lo que él esperaba.

“Hasta que no lo haga oficial el equipo (no hablaré de Ceppelini). Sí (me agrada), es el mejor pasador del futbol colombiano; no viene cualquiera”, destacó el timonel a su regreso a la capital, luego de la pretemporada del equipo en Barra de Navidad (Jalisco).

Ceppelini, mediocampista de 28 años de edad, llegará este jueves a la ciudad de México, para realizar exámenes médicos y, posteriormente, estampar su firmar con la escuadra cementera. Con un valor actual que rebasa el millón de dólares, también jugó para los clubes uruguayos Bella Vista, Peñaerol, Montevideo Wanderers, Boston River y Danubio FC; los italianos Cagliari y A.C. Lumezzane, además del Maribor de Eslovenia y el Cluj de Rumania.

Por su parte, el entrenador de la Máquina reconoció que el guardameta Sebastián Jurado es otra futura incorporación de su agrado, aunque dejó ver que respetará la titularidad de José de Jesús Corona en la portería.

“Lo tuve en el Veracruz, es una decisión que tomó la directiva (por traerlo)… Sí (me gusta), pero no es el tema si lo quería o no, era la posibilidad de tenerlo.

“‘Chuy’ es importante, es el capitán y el líder. (La portería) está en estudio con la directiva, para nada he hablado con él (Jurado). Será una muy buena competencia, Alejandro Peláez estará en la Segunda División, pero la competencia será mejor .

Incluso, Siboldi se dio tiempo para aclarar otros aspectos individuales, como el de Sebastián Giménez 'el Chaquito' : “Está en un proceso donde se sigue formando, sigue en pleno desarrollo, tendrá los minutos si es necesario para el equipo y para él”.

Finalmente, el técnico indicó que está satisfecho con la pretemporada y con la depuración de elementos que fueron puestos en la lista de transferibles, como Martín Cauteruccio, Javier Salas, Édgar Méndez y Bryan Angulo; Stephen Eustaquio (Paços de Ferreira) y José Madueña (Guadalajara) fueron los primeros en salir.

“Fue una pretemporada normal, muy contentos y satisfechos con la respuesta de todos. Estamos muy metidos, preparándonos para afrontar (el inicio del Clausura 2020) y conseguir ese anhelado título.

“Las bajas fueron por un tema de posiciones que no íbamos a tomar en cuenta, no por ser malos jugadores”, remató.

Por el momento, Siboldi no dispone de un futbolista, el peruano Yoshimar Yotún, quien se recupera de una cirugía. Y hoy por la tarde retomarán los entrenamientos en las instalaciones de la Noria, donde mañana saldría humo blanco en la vacante de Director Deportivo.

