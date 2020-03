Además de sentirse orgullosa por ser mexicana y por lo hecho en su trayectoria profesional, Pamela Tajonar es una fiel creyente de los derechos laborales de las mujeres en el futbol.

“Es muy importante el apoyo que hemos tenido de la asociación de futbolistas [en España], con el reciente parón en la Liga Iberdrola, estamos cerca de que esta situación de los sueldos sea regularizada en todo el futbol femenil, fue importante el acuerdo y detener toda la actividad, porque es una lucha contra la disparidad”, expresó Tajonar, vía teléfónica, a EL UNIVERSAL Deportes. “Ojalá la última huelga sea ejemplo en otras Ligas”.

En lo individual, Tajonar, actual campeona de la Supercopa de España, con el Barcelona Femenil, se ilusiona con ser un referente a seguir para las mexicanas que dan sus primeros pasos en la Liga MX Femenil.

Entérate: Desde Europa, Charlyn Corral pelea por los derechos de la mujer.

“Ser un ejemplo es una consecuencia de lo que hago, porque no trabajo para eso, pero sería hermoso que alguien se vea reflejada en mí y mejor si me superan. Las mexicanas que están ahorita acá [en Europa] lo están haciendo muy bien y en México la Liga está creciendo, ojalá les sigan dando respeto y ese trato justo”, agregó la ex del Sevilla femenil.