Atletas se manifiestan en Conade por supuesta falta de pago

Atletas, entrenadores y otros inconformes se manifiestan en las afueras de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por supuesta falta de pago de sus salarios o becas deportivas.

"Pocas veces voy a CONADE y hoy que decidí ir y me encontré con esto: atletas manifestándose. Desconozco las razones, pero me queda claro que nuestros atletas deberían estar en un gimnasio, una pista o una alberca, no aquí. Espero que se les atienda y se resuelvan sus peticiones" publicó en su cuenta de Twitter Tatiana Ortiz, medallista en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Además de la publicación de la también Secretaria del Deporte por el Partido Revolucionario Institucional, también se sumaron algunas publicaciones de redes sociales, las cuales especificaron que son atletas de deporte adaptado que no han recibido sus pagos.



Apenas en la edición del sábado, EL UNIVERSAL Deportes informó que había al menos trece ntrenadores que trabajaban en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR ) que no cobraban desde hace 36 meses.

Los pagos debían venir por parte de las federaciones, que a su vez provenían de los fondos que debían de dar a estos organismos la misma Conade.