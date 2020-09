Atlas no se achicó frente a Rayados: Diego Cocca

Tras el empate que consiguió el Atlas en territorio de Rayados de Monterrey, dejó con buen sabor de boca a su director técnico Diego Martín Cocca, y es que según el argentino, sus pupilos en ningún momento se achicaron frente a una de las nóminas más altas de toda la Liga MX y por el contrario, consideró que fueron protagonistas y que estuvieron cerca de irse a Guadalajara con el botín completo.

“Los merecimientos en el futbol no sirven de mucho, hoy le doy importancia a las formas, uno puede empatar con Monterrey y es un buen resultado, pero hay maneras de empatarle a Monterrey, hoy la manera que pudo Atlas, fue que fue protagonista, que no se achicó, estamos contentos por la forma, claro que quería ganar, más si íbamos ganando y quedaba poco tiempo, pero hay que pensar en el equipo del frente, teníamos un cansancio importante, y todavía no encontramos la vuelta, debo seguir conociendo a los muchachos con el tema de las variantes y la actitud del grupo es maravillosa”, dijo el timonel de los Zorros.

El siguiente partido del Atlas será el próximo sábado por la tarde ante Mazatlán FC, uno de los peores equipos del Torneo Guard1anes 2020, sin embargo Diego Cocca no se confía del nivel que tengan los sinaloenses.



“Si nosotros empezamos a evaluar qué rivales son más débiles y más fuertes estamos en un error, acá vemos por nosotros, todos los rivales son difíciles, todos juegan bien y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, al rival le costará trabajo ganarnos, nuestro objetivo es seguir creciendo, mejorando y nos toca un partido entre semana, en el cual estamos con un esfuerzo interesante, estoy recién conociendo a los jugadores, todavía los tengo que trabajar para el recambio, para los pocos días que tenemos estoy contento, pero todavía hay mucho por hacer”, comentó Cocca.

