Así recibieron al América en Aguascalientes

Aguascalientes abrió sus puertas al América, con un destacado recibimiento de aficionados en el aeropuerto y en el hotel de concentración.

Luego de cerrar filas en el Nido de Coapa, las Águilas viajaron con algunas sorpresas. En la convocatoria se encuentra Nicolás Castillo, quien resultó fracturado desde la J-3, y Guido Rodríguez, quien ya reportó tras solucionar un problema de visado; Giovani dos Santos, la única baja por lesión.

A su arribo a tierras hidrocálidas, para el cotejo frente al Necaxa, la fanaticada azulcrema clamó por las como Guillermo Ochoa.

Al mediodía de este viernes, en las instalaciones de Coapa, Miguel Herrera explicó sobre la situación de un par de elementos que han gerado dudas en sus seguidores, Nicolás Benedetti y Paul Aguilar.

Sobre Benedetti, el Piojo dijo que "viene de una lesión y recaída de una lesión distinta que lo paró otra vez y los demás han estado jugando bien. Es un chico con muchas condiciones, está recuperado al cien, es lo bueno de tener una buena competencia interna. [De la continuidad de Paul] quiero que se quede , es un jugador institucional importante, no corre en mis manos, pero trataré que esté en el grupo... Es un referente, creo que tiene una renovación automática por ciertos minutos o condiciones, no veo los contratos, pero me ha comentado y es base del plantel".