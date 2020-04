Seguramente conforme pasen los días después de la Asamblea Virtual de dueños tras la que se confirmó la desaparición del Ascenso MX, la creación de una Liga de Expansión y otros cambios, se conocerán más detalles de lo ocurrido. Algunos de manera directa y otros no.

Luego también de que Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, reveló mucho de lo ocurrido en dicha junta y reventó en un comunicado en redes contra Jesús Martínez (presidente de Grupo Pachuca), surgió la información de que la votación para tomar estas medidas no fue tan cerrada como se dijo en un principio.



De hecho, solamente Ernesto Tinajero del Necaxa y el mencionado Chucho Martínez fueron los que votaron en contra de erradicar el ascenso y descenso (entre otras cosas), y quizá por ahí también, venga la molestia de Irarragorri con el directivo que representa a los Tuzos y al León.

Pero en la historia hay otro personaje más importante que estos dos (Martínez e Irarragorri) y se trata de Amaury Vergara. El joven directivo se convirtió en esta Asamblea, en uno de los personajes más coherentes y les cuento por qué.

En un principio se manejó que también habían votado en contra Pumas, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y el propio Guadalajara con Amaury. Sin embargo, ha trascendido que el ejecutivo de las Chivas no votó en contra sino que se abstuvo de hacerlo. ¿La razón? Todo comenzó cuando Vergara decidió no emitir su sufragio al no tener claro el nuevo proyecto, al no presentarles con pelos y señales en qué consistirá la nueva Liga.

Y eso claro, que hizo dudar al resto de los involucrados, con lo que además, Amaury tomó fuerza en esta reunión.

Así que no solamente es que algunos directivos muestren sus diferencias en las redes sociales, sino que la inconsistencia de los presentado no convenció a algunos otros que esperan en las próximas semanas les planteen un proyecto como debe ser.