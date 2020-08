Cuando parecía que perdería tres puntos en casa frente al Santos, el Monterrey rescató el empate de último momento; sin embargo, su técnico, Antonio Mohamed, no salió satisfecho con el desempeño de sus dirigidos.

En la percepción del argentino, los Rayados comenzaron bien, pero el juego fue condicionado por el estilo de la visita, que encontró la manera de dar la vuelta al marcador (1-2) y posteriormente fue igualado.

"El equipo hizo media hora muy buena y, después del empate de ellos, tuvimos un bajón. En el segundo tiempo, nos contragolpearon bastante, así que el empate es justo, pero nosotros cometimos muchos errores, cosa que no nos podemos permitir con un rival de esta categoría", dijo el 'Turco'.

Leer más: Monterrey y Santos reparten puntos en la Jornada 3 del Guardianes 2020

Aunque se mostró convencido de que el conjunto regio no estuvo a la altura de sus propias expectativas, el estratega no se precipitó a dar un diagnóstico y aseguró que trabajará en ello para reencontrarse frente a los Pumas en la Jornada 4.

"Con el León, el equipo se cansó, pero hoy no sé a qué se debe; tuvimos para terminar jugadas y no lo hicimos. El rival se sentía cómodo; el segundo tiempo, se jugó como quiso Santos. Habrá que analizar por qué no seguimos el plan de partido", señaló.

Luego de que las dos anotaciones laguneras cayeran por pifias de Nicolás Sánchez, el 'Turco' cobijó al zaguero y sentenció: "El error es parte del juego, hay que saber convivir con él. El tema es que se sepa sobreponer a lo que viene, porque no podemos abrirle la puerta al rival. Acá, gana o pierde el equipo, no hay un responsable".