Andy Ruiz hace unas semanas aclaró que no salió del equipo de trabajo del Canelo Team, incluso ya se conoce la próxima pelea.

Ruiz tomó popularidad tras la pelea donde se proclamó campeón de los pesos completos, este cinturón lo perdió meses después.

Andy tras esta derrota empezó a trabajar con Eddy Reynoso, quien también es entrenador de Saúl Canelo Álvarez. La última pelea del mexicano fue en mayo pasado y derrotó a Chris Arreola.



Pese se especulaba que Ruiz volvería a un ring frente a su afición en México no será así.

El próximo 13 de agosto tiene pactado su pelea frente al cubano Luis Ortiz en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

How many of my fans would like to see this fight happen pic.twitter.com/y8xUFZD9pe

— AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) March 24, 2022