Andrés Lillini: No vamos a especular, vamos a ganarle a Cruz Azul

Andrés Lillini, técnico de los Pumas, aseguró que en el juego de vuelta por las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, contra el Cruz Azul, “no vamos a especular, vamos a salir a ganar”.

Los universitarios llevan ventaja de 2-1 después de la ida, pero tienen ese hándicap en contra que es el haber recibido un gol de visita.

“Vamos a buscar ganar. Si esperamos a ver lo que hace Cruz Azul, la vamos a pasar mal. Sin especulaciones, armaremos un equipo para ganar, eso es lo que nos ha funcionado”.

Pumas está a la puerta de una final internacional, “y no queremos dejar pasar esta oportunidad. El grupo nos devuelve cada cuatro días cosas increíbles, estoy muy ilusionado de devolverle al club todo lo que nos da. Pero también con esta presión de que no se escape. Es un pasito, pero muy importante”.



Cruz Azul tendrá dos bajas importantes como son las de Carlos Rodríguez y Jesús Corona, “les deseo pronta recuperación, porque son dos jugadores que se disfrutan. No debe de ser nada sencillo pasar por este tipo de situaciones. En lo que respecta al juego, pues no por dos jugadores pasa el equipo, son muy buenos, pero nos ha pasado a nosotros y no nos hemos resentido”.

Lillini sabe que Pumas se les irá encima desde el inicio del juego: “Los veo preparados para sufrir, hemos pasado por varias. Es un grupo que ante la adversidad, ante el mejor oponente, se saca la casta. Llevamos una ventaja, pero será un juego muy complicado. El juego se va a dividir en momentos, momentos de ellos, de nosotros”.

Hay presión, “existe en un club grande. Cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, hay presión y hay que que ser consciente para liderar esa situación, saber qué decir y qué tiene el jugador”.



Al final, “es una presión linda. Hay otras presiones en la vida que le pasa a otras personas y es muy difícil. La presión debe de ser intentar hacer bien lo que hacemos, si nos equivocamos, no hay que dejarlo de hacer”.

Lee también: El exfutbolista Freddy Rincón, en estado crítico tras un aparatoso accidente automovilístico