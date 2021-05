En el América tienen muy claro que deberán ser muy serios, deberán ser muy contundentes en ofensiva y sólidos en defensiva para pasar a la fase de semifinales en la Liga de Campeones de la Concacaf. Y sobre todo dejar trabajar al árbitro.

El rival, el Portland Timbers, les empató de último minuto en el juego de ida, con un arbitraje muy polémico en contra, pero eso para Luis Fuentes, zaguero americanista, debe de pasar a segundo plano. “Debemos de hacer nuestro trabajo y que los árbitros hagan en el de ellos. Hay que hacer lo que nos toca. Está en nosotros hacer un buen juego, y así podemos manejarlo, conseguir los goles necesarios; si somos sólidos ganaremos y no habrá otro problema”. El árbitro para este juego será el salvadoreño Iván Barton.

El lateral puso mucho énfasis en aprovechar la localía, “tenemos que salir a hacer nuestro juego, somos locales y eso nos exige. Sabemos a qué equipo estamos representando, y lo vamos a hacer con mucha garra. Nosotros tenemos los argumentos suficientes para salir avante de este juego, pero siendo sinceros debemos de estar concentrados más de 90 minutos para llevarnos el triunfo y ser un equipo sólido”.

Aceptó que la defensa americanista, no vive su mejor momento: “Sí, hay bajón defensivo, pero es algo normal. Ha habido movimientos y la coordinación no es la misma. Pero el trabajo cae en todo el plantel, desde el primer delantero hasta Memo (Ochoa). No por un par de fechas vamos a volvernos locos. No tengo duda de que tendremos la solvencia futbolística para mostrarnos con la calidad. Hay que ser inteligentes y reponernos a las adversidades”.

